Число жертв от коронавируса в Италии вновь побило суточный рекорд - 793 летальных исходов

CentralAsia (CA) - В Италии за сутки зарегистрировали 6557 заражённых коронавирусом и 793 летальных исходов. Этот показатель вновь побил суточный рекорд. Вчера сообщалось о 627 погибших.

Всего в Италии 53 578 заражённых, 4825 скончались от последствий, вызванных вирусом.

На рисунке ситуация в Италии по провинциям. Коронавирус теперь даже не у каждого пятого, а у каждого 4,4-го которого протестировали.

Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.