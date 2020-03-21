Число жертв от коронавируса в Италии вновь побило суточный рекорд - 793 летальных исходов

- Азия и мир, общество
- 23:06, 21 марта 2020
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- Обновлено: 23:14, 21 марта 2020
CentralAsia (CA) - В Италии за сутки зарегистрировали 6557 заражённых коронавирусом и 793 летальных исходов. Этот показатель вновь побил суточный рекорд. Вчера сообщалось о 627 погибших.
Всего в Италии 53 578 заражённых, 4825 скончались от последствий, вызванных вирусом.
На рисунке ситуация в Италии по провинциям. Коронавирус теперь даже не у каждого пятого, а у каждого 4,4-го которого протестировали.
Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.