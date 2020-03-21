В Турции запретили людям старше 65 выходить на улицу

CentralAsia (CA) - В Турции запретили выходить на улицу людям старше 65 лет, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

- Начиная с 00.00 в воскресенье вводится запрет для лиц старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями выходить на улицу и гулять в парках, садах и на подобных открытых площадках, – говорится в официальном сообщении.

На данный момент коронавирус в Турции выявили у 670 пациентов, 9 человек скончались.

В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.