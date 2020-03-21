Эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в Германии при высокой заболеваемости

CentralAsia (CA) - В Германии очень низкий показатель смертности от коронавируса несмотря на высокий процент зараженных. К 21 марта в Германии вирус Covid-19 был подтвержден у 16,6 тыс. человек. Эта страна находится на пятом месте по количеству зараженных. В первую пятерку также входят: Китай, Италия, Иран и Испания, передает Financial Times.

В Германии от последствий, вызванных коронавирусом скончались 47 человек. Для сравнения, в Италии зафиксированы 4825 смертей от COVID-19 при более чем 53 тыс. инфицированных, в Испании - 1326 смертей при почти 25 тыс. инфицированных, во Франции - 450 при 12 тыс. инфицированных.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что эта аномалия объясняется более ранней стадией вспышки и более низким средним возрастом заразившихся. По оценкам института Роберта Коха, возраст более 80 процентов инфицированных в Германии не достигает 60 лет. Ранее эксперты во многих странах указывали на то, что показатели смертности от коронавируса среди пожилых пациентов с уже ослабленным здоровьем намного выше, чем у молодых.

Также специалисты обращают внимание на возможность ФРГ проводить около 160 тысячи анализов на коронавирус еженедельно, что больше, чем все европейские страны провели вместе с начала кризиса.

Другой фактор — профессиональное оснащение больниц всем необходимым оборудованием. В середине марта немецкое правительство заказало дополнительные 10 тысяч аппаратов для вентиляции легких (до этого в медучреждениях имелось 25 тысяч аппаратов).

Как подчеркивает издание, столь массовое тестирование позволяет санитарным властям хотя бы в краткосрочной перспективе уменьшить показатели смертности, так как помогает выявить протекающее у некоторых людей бессимптомно заболевание и предотвратить его передачу.

В статье также говорится о лучшем оснащении германских больниц. Как пишет Financial Times, на прошлой неделе правительство заказало 10 тыс. аппаратов для вентиляции легких в дополнение к 25 тыс. которыми оснащены больницы по всей стране.

Тем не менее эксперты не исключают, что вспышка COVID-19 в Германии находится на начальной стадии и что ситуация может ухудшиться.

- Мы все еще на относительно ранней стадии вспышки в Германии. Подавляющее число пациентов заразилась только в последнюю неделю или две, так что мы, вероятно, увидим более тяжелые случаи в будущем, а также изменение уровня смертности, - считает профессор медицины и глава отделения вирусологии Университетской клиники Гейдельберга Ханс-Георг Кройслих.