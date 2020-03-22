В Монголии отмечается 39-летие полета в космос первого монгольского космонавта

CentralAsia (MNG) - 22 в Монголии и в России ежегодно отмечается годовщина совместного советско-монгольского полета в космос корабля «Союз-39» с командиром экипажа Владимиром Джанибековым и космонавтом-исследователем Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа.

В 2020 году исполняется 39 лет этой памятной дате.

Монгольский гражданин Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа стал 101-м по счету космонавтом, а Монголия стала десятой страной мира, отправившей своего представителя в космос. Космический корабль стартовал 22 марта 1981 года и пробыл на орбите до 30 марта. Одновременно в составе орбитального комплекса «Салют-6» на орбите работал экипаж основной экспедиции: командир Владимир Ковалёнок и бортинженер Виктор Савиных. Продолжительность пребывания в космосе советско-монгольского экипажа составила 7 дней 20 часов 42 минуты 3 секунды.

22 марта 1981 года в 17 часов 59 минут по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля "Союз-39" с международным экипажем на борту в составе командира корабля Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Владимира Джанибекова и космонавта-исследователя, инженера по авиационному оборудованию, гражданина Монголии, капитана Жугдэрдэмидийна Гуррагчаа.

Целью запуска корабля являлась стыковка с орбитальным комплексом "Салют-6" — "Союз-Т-4" и проведение на его борту научно-технических исследований и экспериментов совместно с космонавтами Владимиром Коваленком и Виктором Савиных.

Родился будущий космонавт 5 декабря 1947 года в селе Рашаант сомона Гурванбулаг аймака Булган (Монгольская Народная Республика, с 1992 года — Монголия) в многодетной семье скотовода. После окончания в 1966 году школы-интерната, в которой получил начальное медицинское образование, поступил в сельскохозяйственную академию в Улан-Баторе, но после полутора лет обучения был призван в армию.

Три года служил радистом в радиотехнических войсках.

В 1971 году был направлен на учебу в СССР. В 1972 году окончил Военную школу младших авиационных специалистов в городе Кант (Киргизия), в 1977 году — Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. С 1977 года служил инженером по авиационному оборудованию в отдельной авиационной эскадрилье Монгольской народной армии.

В марте 1978 года решением специальной комиссии Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа и еще один монгольский летчик Майдаржавын Ганзориг, который позже стал его дублером, были отобраны от Монгольской Народной Республики для космического полета по программе сотрудничества социалистических стран "Интеркосмос". В апреле 1978 года они приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, где прошли полный курс подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз" и орбитальной станции "Салют-6".

В октябре 1978 года он был назначен в первый (основной) экипаж корабля "Союз-39" (позывной — "Памиры").