Вернувшихся из Тывы в Монголию студентов вуза изолировали на 14 дней

CentralAsia (MNG) - Была организована эвакуация 53 монгольских студентов, обучающихся в городе Кызыл в Республике Тыва, Российская Федерация, через контрольно-пропускной пункт Боршоо под наблюдением профессиональных инспекторов и медицинских работников. Почти 1000 монголов эвакуированы из стран, пострадавших от Covid-19.

Вернувшихся из Тывы, РФ 53 монгольских студентов, поместили на 14-дневный карантин в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Они находятся в изолированном блоке города Улаангом, аймака Увс, Монголия.