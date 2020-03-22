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  22 марта 2020
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Вернувшихся из Тывы в Монголию студентов вуза изолировали на 14 дней

CentralAsia (MNG) -  Была организована эвакуация 53 монгольских студентов, обучающихся в городе Кызыл в Республике Тыва, Российская Федерация, через контрольно-пропускной пункт Боршоо под наблюдением профессиональных инспекторов и медицинских работников. Почти 1000 монголов эвакуированы из стран, пострадавших от Covid-19.

Вернувшихся из Тывы, РФ 53 монгольских студентов, поместили на 14-дневный карантин в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Они находятся в изолированном блоке города Улаангом, аймака Увс, Монголия.

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