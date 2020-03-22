Учебный год 2020-2021 начнется в Монголии 15 августа

CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии решила снова продлить срок карантина – на этот раз до 30 апреля, чтобы предотвратить распространение высокоинфекционного коронавируса. Все школы, университеты и детские сады в стране находятся на карантине с 27 января.

Решение было принято после того, как были внесены некоторые изменения: по данным Министерства образования, культуры, науки и спорта, 2020-2021 академический год начнется с 15 августа. Обычно он начинается 1 сентября.

Также школьники будут учиться по субботам с 1 мая. Тем не менее, летние каникулы не будут изменены; для детских садов и l-V классов начнется с 1 июня, а для VI-XII классов - с 8 июня.