В Ташкенте из-за коронавируса прекращено движение всех видов общественного транспорта

- Узбекистан, общество
- 11:02, 22 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте с 22-го марта решением главы столицы временно прекращается движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси.
Согласно решению:
— с 22 марта 2020 года временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси) — независимо от формы собственности — оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента;
— на местах скопления пассажиров будет распространена информация о временном прекращении движения общественного транспорта в Ташкенте;
— для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы — исходя из численности сотрудников;
— вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.
Каждому такси, которое выезжает в рейс, будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции от ЦСЭБ.
Ответственным лицам дано поручение о работе над предотвращением искусственного завышения цен занимающимися деятельностью по перевозке пассажиров на такси.
Напомним, что в Узбекистане на 22 марта зарегистрировано 41 случаев коронавируса.