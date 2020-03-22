В Ташкенте из-за коронавируса прекращено движение всех видов общественного транспорта

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте с 22-го марта решением главы столицы временно прекращается движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси.

Согласно решению:

— с 22 марта 2020 года временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси) — независимо от формы собственности — оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента;

— на местах скопления пассажиров будет распространена информация о временном прекращении движения общественного транспорта в Ташкенте;

— для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы — исходя из численности сотрудников;

— вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Каждому такси, которое выезжает в рейс, будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции от ЦСЭБ.

Ответственным лицам дано поручение о работе над предотвращением искусственного завышения цен занимающимися деятельностью по перевозке пассажиров на такси.

Напомним, что в Узбекистане на 22 марта зарегистрировано 41 случаев коронавируса.