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  22 марта 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек
// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (UZ) -  Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек, – сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что коронавирусная инфекция была обнаружена у гражданина, вернувшегося из Швейцарии.

Как сообщалось ранее, из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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