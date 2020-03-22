Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек
- Узбекистан, общество
- 11:06, 22 марта 2020
- Просмотров: 953
CentralAsia (UZ) - Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек, – сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что коронавирусная инфекция была обнаружена у гражданина, вернувшегося из Швейцарии.
Как сообщалось ранее, из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
Все новости по теме читайте по ссылке.