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  22 марта 2020
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В Казахстане на 22 марта подтверждены 56 случаев коронавируса
// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KZ) -  На 22 марта в Казахстане подтверждены 56 случая регистрации коронавируса.

На 09.00 часов⠀зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

Как сообщили местные СМИ, один из них дипломат 1976 года рождения, который прилетел в Казахстан из Лондона ночью 22 марта. Второй - гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба находятся в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное.

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.

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