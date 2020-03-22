Процент смертности от коронавируса в разных странах

- Азия и мир, общество
- 11:30, 22 марта 2020
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- Обновлено: 11:41, 22 марта 2020
|Предыстория: Как быстро распространяется коронавирус и количество жертв по сравнению с вирусами SARS и MERS (графика)
CentralAsia (CA) - По данным ВОЗ, к утру 22 марта число зараженных COVID-19 в мире превысило 266 тыс., по оценкам университета Джонса Хопкинса — 307 тыс.
Выздоровели от коронавируса - 95 519 человек по всему миру.
В "топ-6" стран по зараженным вирусом COVID-19 входят: Китай, Италия, Иран, Испания, США и Германия.
Несмотря на высокий уровень зараженных в Германии летальных исходов там меньше. Причины этому объясняют эксперты.
США вышли на 3-е место по числу заражений, а Италия обошла по смертности Китай.
Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.
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