Процент смертности от коронавируса в разных странах

CentralAsia (CA) - По данным ВОЗ, к утру 22 марта число зараженных COVID-19 в мире превысило 266 тыс., по оценкам университета Джонса Хопкинса — 307 тыс.

Выздоровели от коронавируса - 95 519 человек по всему миру.

В "топ-6" стран по зараженным вирусом COVID-19 входят: Китай, Италия, Иран, Испания, США и Германия.

Несмотря на высокий уровень зараженных в Германии летальных исходов там меньше. Причины этому объясняют эксперты.

США вышли на 3-е место по числу заражений, а Италия обошла по смертности Китай.

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Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Лучшие способы защитить свой дом от коронавируса перечисляет The New York Times.