За сутки 32 тысяч заразившихся коронавирусом - ВОЗ

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в мире было выявлено 32 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общее число заболевших людей во всем мире достигло 266 073.

По данным ВОЗ, большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений (23 950) приходится на Европу. Число заболевших и умерших в этом регионе выросло до 128 541 и 6000 соответственно.

На втором месте по количеству заболевших — Западно-Тихоокеанский регион, к которому отнесены в том числе Китай, Южная Корея, Малайзия, Япония, Сингапур и Австралия. По состоянию на 20 марта с начала распространения инфекции там зарегистрировано 94 037 случаев заболевания, из них 3426 — с летальным исходом.

По оценкам ВОЗ, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, во всем мире умерли 11 184 человек.

Другие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса: по его информации, число зараженных COVID-19 во всем мире превысило 307 тыс., умерли 13 тыс. человек.

Среди европейских стран самая тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Италии: по данным ВОЗ, заболели более 47 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Президент России Владимир Путин пообещал оказать республике помощь в борьбе с вирусом: в наиболее пострадавшие районы страны будут направлены российские специалисты и медицинское оборудование.

Ранее на этой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что ученые уже проводят испытания вакцины против коронавируса. Он отметил, что они начались «всего через 60 дней» после исследований генетической последовательности вируса и назвал это «невероятным достижением».