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  22 марта 2020
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США на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В США число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии.

Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек. На втором месте северо-западный штат Вашингтон — там подтверждено 1793 случая COVID-19. Замыкает тройку Калифорния, в которой 1407 заболевших.

Общее число смертей от коронавируса в США достигло 323. Больше всего погибших в штате Вашингтон — 94. 75 смертей зафиксировано в Нью-Йорке, 25 — в Калифорнии. Всего выздоровели 176 пациентов. COVID-19 выявлен во всех американских штатах.

На 16 марта в США было зафиксировано 3,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, за шесть дней число подтвержденных случаев заражения выросло более чем в семь раз.

С 13 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса Вашингтон ввел запрет на въезд в страну для иностранцев.

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