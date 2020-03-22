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  22 марта 2020
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В Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего 57
// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KZ) -  На 13.30 часов 22 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса, из них

в г. Нур-Султан – 31 случай,

г. Алматы – 23 случая,

г.Караганда - 2 случая,

Алматинская область - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.

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