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  22 марта 2020
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В Узбекистане с 23 марта запрещено находиться в общественных местах без масок

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 23 марта по всей стране запрещается нахождение в общественных местах средств индивидуальной защиты - масок. За нарушение этого требования будет выписываться штраф, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С 6:00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов или 23 доллара США), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов или 70 долларов США).

Напомним, что с 22 марта в Ташкенте прекращено движение всех видов общественного транспорта.

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