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  22 марта 2020
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Узбекистан закрывает пограничные пункты пропуска

CentralAsia (UZ) -  Все пограничные пункты пропуска Узбекистана с 00:01 23 марта закрываются для всех лиц, кроме иностранных граждан, выезжающих из страны. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Все предприятия и учреждения Ташкента, независимо от формы собственности, с 23 марта, с сохранением основной деятельности, должны организовать выход сотрудников в трудовой отпуск в порядке, установленном законодательством.

Для остальных сотрудников деятельность в максимально возможной степени должна быть организована дистанционно (онлайн).

Все сотрудники, остающиеся на рабочих местах, обязаны быть в масках. Нарушившие карантинный режим будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.

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