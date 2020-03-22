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  22 марта 2020
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Коронавирус в Германии: Что покупает Меркель в супермаркете (фото)

CentralAsia (CA) -  Немецкий канцлер Ангела Меркель продолжает самостоятельно ходить за покупками, ее заметили в одном из супермаркетов с вином. Об этом сообщает Bild.

Меркель пришла около 5 вечера в супермаркет Hit Ullrich в Берлине, сообщает издание.

Сначала пошла к овощным полкам, затем - к деликатесам. Меркель сама наполнила тележку для покупок (включая вино, мыло и туалетную бумагу), потом положила их на ленту на кассе и расплатилась картой.

Напомним, в Германии за сутки на 36% возросло число зараженных коронавирусом и превысило 12 тысяч человек. Ранее глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха заявил, что пандемия коронавируса может продлиться два года.

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