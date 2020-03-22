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  22 марта 2020
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В Алматы создан оперативный волонтерский штаб по борьбе с COVID-19

CentralAsia (KZ) -  В Алматы создан оперативный волонтерский штаб по борьбе с COVID-19.

В работе волонтерского штаба задействованы более 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж по мерам предосторожности, правилам поведения во время ЧП.

Волонтеры оснащены средствами индивидуальной защиты (специальные одежды, маски, стерильные перчатки, бахилы, антисептики), а также они обеспечиваются специальным транспортом и питанием.

Волонтеры помогают нуждающимся и социально-уязвимым горожанам, развозят продукты питания, лекарственные препараты, проводят информационно-разъяснительную работу.

На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса, из них :

в г. Нур-Султан – 31 случай,

г. Алматы – 23 случая,

г.Караганда - 2 случая,

Алматинская область - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.

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