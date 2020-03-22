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  22 марта 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 43 человек

CentralAsia (UZ) -  Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 43 человек, – сообщил Минздрав РУз.

Как сообщается, инфицированный гражданин Узбекистана прибыл рейсом из Стамбула.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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