Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 43 человек
- Узбекистан, общество
- 17:04, 22 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 43 человек, – сообщил Минздрав РУз.
Как сообщается, инфицированный гражданин Узбекистана прибыл рейсом из Стамбула.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
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