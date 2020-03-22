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  22 марта 2020
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Россия из-за коронавируса частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами

CentralAsia (CA) -  Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, ограничения начнут действовать с понедельника, 23 марта.

Российское правительство ранее приостановило полеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Японию, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и Иран и перекрыло железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

Напомним, что общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, случаи которой были впервые зарегистрированы в Китае в конце прошлого года, пандемией. По состоянию на вечер 22 марта COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 316 тысяч человек по всему миру, 13 599 погибли, 95 922 пациента вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там умерли уже почти пять тысяч человек), за ней следуют КНР и Испания.

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