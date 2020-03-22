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  22 марта 2020
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В Ухане за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  В провинции Хубэй в субботу, 21 марта, не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. 490 человек выписаны из больниц, пятеро пациентов скончались.

В общей сложности в КНР за сутки выявлены 46 новых случае коронавируса. Почти все они зафиксированы у приезжих из-за рубежа. В связи с этим, правительство ввело новые ограничения для авиасообщения. С понедельника все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в 12 других городов, где пассажиров ожидает санитарный и пограничный контроль. В столицу смогут попасть лишь те лица, которые соответствуют карантинным требованиям.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, случаи которой были впервые зарегистрированы в Китае в конце прошлого года, пандемией. По состоянию на вечер 22 марта COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 316 тысяч человек по всему миру, 13 599 погибли, 95 922 пациента вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там умерли уже почти пять тысяч человек), за ней следуют КНР и Испания.

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