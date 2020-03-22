В Казахстане выявлен ещё 1 случай заражения коронавирусом. Всего 58
CentralAsia (KZ) - На 20.30 часов 22 марта в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области.
На сегодняшний день в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них:
в г. Нур-Султан – 31 случай,
г. Алматы – 23 случая,
г.Караганда - 2 случая,
Алматинская область - 1 случай,
Актюбинская область - 1 случай.
В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.
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