В Казахстане выявлен ещё 1 случай заражения коронавирусом. Всего 58

// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KZ) - На 20.30 часов 22 марта в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области.

На сегодняшний день в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них:

в г. Нур-Султан – 31 случай,

г. Алматы – 23 случая,

г.Караганда - 2 случая,

Алматинская область - 1 случай,

Актюбинская область - 1 случай.