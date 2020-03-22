651 человек за сутки скончались от коронавируса в Италии

CentralAsia (CA) - В Италии за сутки зарегистрировали 651 летальных исходов от вируса Covid-19, сообщил на брифинге глава Гражданской обороны Анджело Боррелли. Общее число погибших - 5 476.

Вчера было отмечено рекордное число умерших - 793.

Новых зараженных за сутки зафиксировали 5 560. Всего инфицированы - 59 тысяч человек.

- Число выздоровевших возросло на 952 человек, их стало 7024, - рассказал Боррелли.

Вчера сообщалось о 943 выздоровевших.