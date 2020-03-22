651 человек за сутки скончались от коронавируса в Италии
- Азия и мир, общество
- 23:50, 22 марта 2020
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|Предыстория: Процент смертности от коронавируса в разных странах
CentralAsia (CA) - В Италии за сутки зарегистрировали 651 летальных исходов от вируса Covid-19, сообщил на брифинге глава Гражданской обороны Анджело Боррелли. Общее число погибших - 5 476.
Вчера было отмечено рекордное число умерших - 793.
Новых зараженных за сутки зафиксировали 5 560. Всего инфицированы - 59 тысяч человек.
- Число выздоровевших возросло на 952 человек, их стало 7024, - рассказал Боррелли.
Вчера сообщалось о 943 выздоровевших.