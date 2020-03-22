ВОЗ сообщила о сроках появления вакцины от коронавирусной инфекции

- Азия и мир, общество
- 23:57, 22 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Разработка и испытание вакцины в общей сложности займёт не менее года, сообщает ВОЗ.
Потенциальную вакцину получат миллиарды людей, поэтому будет соблюдаться особая осторожность, ведь она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить, отмечает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
По его словам, перед применением вакцины необходимо подтвердить ее эффективность и безопасность, а затем произвести достаточное количество препарата.
Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.
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