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  23 марта 2020
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Ангела Меркель отправляется на домашний карантин
Ангела Меркель
Ангела Меркель
// Пресс-служба президента

CentralAsia (CA) -  Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин после того, как у врача, делавшего ей на днях профилактическую прививку, обнаружили коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что она узнала о заражении врача после того, как выступила с заявлением по поводу ужесточения мер на фоне распространения коронавируса.

В стране гражданам запретили собираться больше чем по двое. Данное ограничение продлится две недели.

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