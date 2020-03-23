Ангела Меркель отправляется на домашний карантин
- Азия и мир, общество
- 0:03, 23 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин после того, как у врача, делавшего ей на днях профилактическую прививку, обнаружили коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что она узнала о заражении врача после того, как выступила с заявлением по поводу ужесточения мер на фоне распространения коронавируса.
В стране гражданам запретили собираться больше чем по двое. Данное ограничение продлится две недели.