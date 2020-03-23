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  23 марта 2020
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 45

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 45 человек. Об этом информирует министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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