[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане женщина, заразившаяся коронавирусом от первой пациентки, нарушила правила карантина

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане выявлено еще 2 случая коронавируса. Число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 45, сообщило Министерство здравоохранения республики.

Возбуждено административное дело в отношении женщины, которая 10 дней назад контактировала с первой пациенткой, приехавшей из Франции.

22 марта женщина 1964 года рождения сдала анализ крови на коронавирус в Научно-исследовательском институте вирусологии, но после она нарушила правила, установленные для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека. Не дожидаясь результатов анализа, женщина отправилась в Кибрайской район, где в доме на улице Рохатбахш общалась с другими гражданами, сообщает Генпрокуратура республики.

Результаты анализов подтвердили у нее наличие коронавируса – она помещена в медицинское учреждение.

22 марта в отношении М. Т. было возбуждено административное дело по статье 54 («Нарушение правил борьбы с эпидемиями / влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин») Кодекса об административной ответственности.

Место происшествия посетила карантинная группа Кибрайского района, которая провела дезинфекцию в местах проживания лиц, которые контактировали с М. Т. Все контактировавшие помещены под карантин в Чирчикскую городскую инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

Все новости по теме читайте по ссылке.

Новости по теме:

print
  • Всемирный банк выделит $500 млн для модернизации сельского хозяйства в Узбекистане
  • Может ли человек с коронавирусом выздороветь без лечения, рассказывает врач из Пекина
  • В Монголии отмечается 39-летие полета в космос первого монгольского космонавта



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com