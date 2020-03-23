В Узбекистане женщина, заразившаяся коронавирусом от первой пациентки, нарушила правила карантина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выявлено еще 2 случая коронавируса. Число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 45, сообщило Министерство здравоохранения республики.

Возбуждено административное дело в отношении женщины, которая 10 дней назад контактировала с первой пациенткой, приехавшей из Франции.

22 марта женщина 1964 года рождения сдала анализ крови на коронавирус в Научно-исследовательском институте вирусологии, но после она нарушила правила, установленные для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека. Не дожидаясь результатов анализа, женщина отправилась в Кибрайской район, где в доме на улице Рохатбахш общалась с другими гражданами, сообщает Генпрокуратура республики.

Результаты анализов подтвердили у нее наличие коронавируса – она помещена в медицинское учреждение.

22 марта в отношении М. Т. было возбуждено административное дело по статье 54 («Нарушение правил борьбы с эпидемиями / влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин») Кодекса об административной ответственности.

Место происшествия посетила карантинная группа Кибрайского района, которая провела дезинфекцию в местах проживания лиц, которые контактировали с М. Т. Все контактировавшие помещены под карантин в Чирчикскую городскую инфекционную больницу.