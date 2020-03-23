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  23 марта 2020
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Узбекистанцам старше 65 лет и жителям, имеющим хронические заболевания, рекомендовано не выходить на улицу

CentralAsia (UZ) -  Жителям Узбекистана старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

При необходимости выходить на улицу рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маски).

Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан, принятом в воскресенье.

C 23 марта лицам без средств индивидуальной защиты (масок), посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет даваться предупреждение.

С 6:00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов или 23 доллара), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов, 70 долларов).

Во всех объектах торговли и на рынках в целях профилактики коронавируса будут приняты меры по соблюдению необходимой дистанции между людьми.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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