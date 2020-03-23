В Туркменистане из-за коронавируса ограничено движение между регионами

CentralAsia (TM) - За двое суток состояния блокады, когда перекрыты въезды в населенные пункты и выезды из них, в Ашхабаде и других городах Туркменистана начали сметать с прилавков продукты питания. Об этом сообщает turkmen.news.

На Русском базаре столицы утром 21 марта не было мяса. На других рынках, которые пока еще открыты, ситуация меняется каждый час: утром на базаре в микрорайоне «Мир» мясо было по 40 манатов ($2), а уже ближе к обеду цена выросла до 65. Под вечер говядина и баранина и вовсе исчезли из продажи, мясные лавки закрылись и на других рынках: Текинском и Ташаузском базарах. До блокады мясо продавали по 32-37 манатов за кило.

Продавцы говорят, что скотину поставляли из Мары и Дашогуза, но сейчас межобластные автомагистрали закрыты, поэтому выросла и цена. На Текинском базаре и на оптовом рынке люди скупают крупу: рис, маш, горох, гречку, фасоль. Цены на эти продукты выросли, но пока незначительно. На фоне разговоров о закрытии после праздника Новруз рынков на карантин люди стараются закупиться наперед.

Государственные СМИ никак не реагируют на панику среди населения. Люди не знают, на какое время будут закрыты базары; одни говорят, что на три дня, для проведения комплексной дезинфекции, другие, что как минимум на две недели.

В регионах ситуация аналогична ашхабадской. Хотя особого роста цен на мясо пока не наблюдается, люди запасаются овощами. Источник в Дашогузе сообщил, что с понедельника, 23 марта, будут закрыты все крупные рынки города. В жилых микрорайонах увеличилось число продавцов, торгующих продуктами питанием со своих машин и грузовых тачек. Если еще в начале недели морковь, редька и свекла, самые доступные населению овощи, стоили по манату за кило, то в субботу уже по три маната. Картофель вырос в цене в два раза: с 10 до 20 манатов ($1).

Остаются непонятными новые правила выезда из регионов в Ашхабад. В Дашогузе, например, на рейсы авиакомпании «Туркменистан» и поезда, следующие в столицу, допускаются только люди с пропиской в Ашхабаде. Редакция turkmen.news располагает видеозаписью столпотворения у касс вокзала Дашогуза, но в целях безопасности источника мы не можем пока ее публиковать. На кадрах видно, как люди пытаются добиться внятных ответов, почему им нельзя ехать в Ашхабад. Другие желают побыстрее сдать билет и вернуть деньги, пока они в кассах не закончились.

В Туркменабаде регистрацию на авиарейсы успешно проходят пассажиры с пропиской в самом городе, а также в близлежащем районе Саят. У всех остальных пассажиров требуют справку от врача о том, что они не больны. Источник turkmen.news стал свидетелем того, как жители Фарапского района вынуждены были вернуться домой, сдать анализы (какие – неизвестно), получить справку от врача и снова приехать в аэропорт, чтобы вылететь в Ашхабад. В итоге им это удалось.

Авиарейсы из и в столицу страны совмещают из-за неполной загруженности самолетов.

Люди не понимают причин внезапных ограничений на внутреннее передвижение. Официально в Туркменистане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Возможно, таким образом власти отреагировали на сообщения о вспышке заболеваемости в Узбекистане. Там, по состоянию на 21 марта, зафиксировано 37 случаев заражения. Тем не менее, граница с соседней республикой закрыта с 31 января.

В столице сотрудники дорожной полиции выборочно останавливают автомобили и проверяют температуру у водителей и пассажиров.