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  23 марта 2020
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Всемирный банк выделит $500 млн для модернизации сельского хозяйства в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Совет исполнительных директоров Всемирного банка 20 марта в Вашингтоне одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере $500 млн на реализацию проекта "Модернизация сельского хозяйства". Об этом сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Проект окажет содействие в модернизации сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов в Узбекистане, проведении прикладных исследований и внедрении передовых разработок, необходимых для дальнейшего развития сельского хозяйства страны.

Кроме того, благодаря проектным мероприятиям фермеры и агропредприятия получат доступ к современным агротехнологиям, консультациям по различным вопросам сельского хозяйства, агрологистическим услугам и долгосрочным кредитам на развитие бизнеса, а также смогут повысить его производительность. Это позволит улучшить качество и ассортимент производимой сельхозпродукции и увеличить присутствие местных производителей на внутреннем и внешнем рынках.

«В сельском хозяйстве Узбекистана создается более 30% ВВП. Здесь занято 27% всей рабочей силы, или около 3,6 млн работников, и производится 25% всей экспортной выручки», – отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

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