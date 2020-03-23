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  23 марта 2020
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Между Ташкентом и регионами Узбекистана ограничат автобусное сообщение

CentralAsia (UZ) -  Министерством транспорта Узбекистана с 24 марта текущего года планируется временно ограничить движение общественного транспорта из города Ташкента в области и Каракалпакстан, а также из областей и Каракалпакстан в город Ташкент.

Соответствующее поручение дано Республиканской специальной комиссии для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территорию Республики Узбекистан.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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