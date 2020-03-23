Между Ташкентом и регионами Узбекистана ограничат автобусное сообщение

CentralAsia (UZ) - Министерством транспорта Узбекистана с 24 марта текущего года планируется временно ограничить движение общественного транспорта из города Ташкента в области и Каракалпакстан, а также из областей и Каракалпакстан в город Ташкент.

Соответствующее поручение дано Республиканской специальной комиссии для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территорию Республики Узбекистан.