Туристический сектор Монголии терпит потери от пандемии коронавируса

CentralAsia (MNG) - Сектор туризма, который является крайне важным для монгольской экономики, страдает чрезвычайно от воздействий пандемии коронавируса, которая унесла жизни почти 10 тысяч человек по всему миру. Выручка мирового туризма понесла убытки в размере 30-50 миллиардов долларов США за три месяца 2020 года; наиболее пострадавшие страны находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно таможенной статистике, Монголию в общей сложности посетили 32 961 иностранцев, прежде чем страна полностью закрыла свои границы в марте с Россией и Китаем, а также, прежде чем были приостановлены все рейсы. Это на 21 процент меньше, чем за тот же период в 2019 году. Вспышка коронавируса начала сказываться на туристической отрасли Монголии, в связи с чем, представители сектора обеспокоены быстрым увеличением отказов от бронирований в отелях и рейсов, возникших в результате распространения вируса.

До блокировки количество туристов, прибывающих в Монголию из Южной Кореи, Японии, США, Турции, Германии и Австралии, сократилось на 57 процентов. Количество туристов, вероятно, будет низким из-за глобальных запретов на поездки и таможенных ограничений.

После доходов от экспорта полезных ископаемых туризм является ключевым сектором в экономике Монголии.

В 2019 году туризм вложил в государственный бюджет Монголии 1,6 триллиона тугриков (более 607 миллионов долларов США).

Тем не менее, доходы от туризма снизились на 11,7 млн.долларов США или 28 процентов за два месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно опросу о расходах среди туристов, 94 процента участников ответили, что их поездка в Монголию имели хорошее соотношение цены и качества. Правительство Монголии с оптимизмом стремится увеличить количество иностранных туристов на 40 процентов в 2020 году.

Монголию в турбизнесе называют страной вечно голубого неба и ярких впечатлений.

Основной туристический сезон начинается в конце мая и длится до сентября.

На туристов в стране работают около 250 местных частных агентств, причём 80 % туристического рынка делят между собой 10 крупнейших из них. Они объединены в МАТА — Монгольскую ассоциацию туристических агентств.

Всю деятельность турагентств координирует Национальный центр туризма, созданный при Министерстве развития инфраструктуры.

Природные ландшафты — главная монгольская достопримечательность. Здесь есть масса разнообразных природных биотопов и пейзажей: степи с озёрами и реками в центре страны, тайга и горы — на севере, холмы и гигантская пустыня Гоби с крупнейшим кладбищем останков доисторических животных — на юге. В Монголии много редких растений и животных.

В стране 22 национальных парка, многие из которых обладают отлично развитой туристической инфраструктурой: проложенные дороги, комфортабельные кемпинги, экскурсионные программы, сувенирные магазины и кафе. Каждый из парков предлагает посетителям наблюдение за дикими животными и птицами, а также собственные уникальные маршруты и программы.