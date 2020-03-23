В Узбекистане рынки, больницы, поликлиники и аптеки продолжат работу

CentralAsia (UZ) - Меры предотвращения распространения коронавируса в Ташкенте, в частности, прекращение движения общественного транспорта, породили множество слухов.

Как сообщает администрация Ташкенте, учитывая ежедневные потребности населения, продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, службы доставки еды не прекратят свою деятельность. Их работа продолжится в прежнем режиме.

"Меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавируса, направлены на сохранность вашего здоровья и безопасности. Поэтому призываем беречь себя и своих близких, а также полностью соблюдать рекомендации врачей!", - отметили в столичной администрации.