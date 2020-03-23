В Монголии временно закроют КПП Алтанбулаг и Цагааннуур

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшин сообщил, что на своем нерегулярном заседании, состоявшемся 22 марта, Кабмин решил временно закрыть пограничные контрольно-пропускные пункты Цагааннуур и Алтанбулаг.

Такое решение было принято поскольку не у всех граждан, въехавших через пограничные контрольно-пропускные пункты, не имеется временного жилья для карантина.

Таким образом, пограничный контрольно-пропускной пункт Цагааннуур будет закрыт 23 марта, а пограничный пункт Алтанбулаг будет закрыт с 6 утра 28 марта.

Около 400 граждан были помещены в карантин в каждом временном помещении в аймаках Баян-Өлгий, Дархан-Уул и Сэлэнгэ.

Монгольские студенты, обучающиеся в Российской Федерации, возвращаются через пограничный пункт Алтанбулаг. Поэтому в будущем планировалось репатриировать студентов, обучающихся в Российской Федерации, в рамках единой организации.