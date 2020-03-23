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  23 марта 2020
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В Монголии за выходные не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Первый зараженный выздоравливает

CentralAsia (MNG) -  Сегодня в 11 часов прошел очередной брифинг оперативного штаба Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Вчера и позавчера в Монголии не было обнаружено новых зараженных коронавирусом. У 10 людей, которые инфицированны коронавирусом, состояние стабильное. Здоровье у француза, первого пациента, восстанавливается. Мы намерены выписать его из больницы через 10 дней после трех повторных анализов, - сообщает гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу.

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