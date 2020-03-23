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  23 марта 2020
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В Таджикистане прошло массовое празднование Навруза с участием президента(фото)

CentralAsia (TJ) -  В Худжанде 22 марта с участием президента и главы Согдийской области прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику Навруз, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Эмомали Рахмон поздравил жителей Согдийской области и всех граждан Таджикистана, соотечественников, проживающих за рубежом, другие народы, празднующие Навруз, с наступлением этого праздника и пожелал им успехов.

В ходе своего выступления глава государства высказался о значимости праздника, возрождении и соблюдении традиций предков, о созидательных мерах по благоустройству окружающей среды и дома, проявлении великодушия с целью поддержки нуждающихся слоёв общества, что является одним из столпов, присущих Наврузу.

После выступления президента артисты и мастера искусств представили красочную концертную программу в честь празднования Навруза.

В Таджикистане официально не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.

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