Число скончавшихся в Турции от поддельного алкоголя граждан Туркменистана достигло 37 человек

- Туркменистан, общество
- 10:32, 23 марта 2020
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- Обновлено: 10:58, 23 марта 2020 Кыргызча
|Предыстория: Число погибших граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом в Стамбуле достигло 20 (видео)
CentralAsia (TM) - Количество скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем граждан Туркменистана в Стамбуле достигло 37 человек, сообщает корреспондент «Хроники Туркменистана» в Турции.
Всего с 13 марта в медучреждения с тяжелым отравлением попал 61 человек. 24 пострадавших на данный момент находятся в реанимационных отделениях нескольких стамбульских клиник. Большинство из них в коме и, по словам врачей, шансов выжить у них не много.
Имя одного из находящегося в тяжелом состоянии Акмурат, он приехал из Халача.
Офицер полиции, ведущий расследование, сообщил ХТ, что на данный момент по делу об изготовлении и распространению суррогатного алкоголя задержаны 11 граждан Туркменистана и несколько граждан Турции. По его словам, этикетка, крышка и посуда были подделаны под водку «Балыкчи», изготовляемую в Туркменистане. При изготовлении применялся смертельно опасный метиловый спирт, поддельные этикетки печатались в Турции.
По словам того же офицера полиции, в посольстве Туркменистана в Анкаре отказались забирать тела умерших граждан для отправки на родину или для похорон в Стамбуле, оправдываясь тем, что у них нет никаких распоряжений на этот счет из Ашхабада.
Хоронят умерших либо их земляки или родственники, которые также живут и работают в Турции, либо их хоронят за счет городского бюджета, так как родственники из Туркменистана, в связи с отменой всех международных рейсов, приехать не могут.