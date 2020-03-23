В Нур-Султане ужесточили требования в период карантина

CentralAsia (KZ) - Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал об ужесточении мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- 22 марта с 00.00 часов все въезды и выезды из города закрыты. Расставлены блокпосты. Разрешен въезд на продовольственные продукты, а также другие продукты, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Все пассажиры, которые прилетают в международный аэропорт - до единого - проходят медобследование, только после прохождения теста могут заезжать в город и при этом ставится требование находиться на домашнем карантине. Ужесточены санитарные нормы. Везде по городу проводим дезинфекцию. Все эти меры приняли в первую очередь для вашей безопасности и безопасности ваших близких, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

С момента введения новых правил в столице медработниками были приняты в работу 10 рейсов, это более 900 людей.

Таким образом, в Нур-Султане приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом.

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