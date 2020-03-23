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  23 марта 2020
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В Узбекистане зарегистрирован 46-й случай заражения COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Минздрав Узбекистана заявил о 46-м случае заражения COVID-19.

По данным министерства, коронавирусная инфекция была обнаружена у гражданина, вернувшегося из-за границы. Дополнительная информация не сообщается.

Количество граждан, зараженных коронавирусом в стране, на утро 23 марта, достигло 46 человек.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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