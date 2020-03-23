В Узбекистане зарегистрирован 46-й случай заражения COVID-19
- Узбекистан, общество
- 11:22, 23 марта 2020
- Просмотров: 1047 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - Минздрав Узбекистана заявил о 46-м случае заражения COVID-19.
По данным министерства, коронавирусная инфекция была обнаружена у гражданина, вернувшегося из-за границы. Дополнительная информация не сообщается.
Количество граждан, зараженных коронавирусом в стране, на утро 23 марта, достигло 46 человек.
Как сообщалось ранее, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
Все новости по теме читайте по ссылке.