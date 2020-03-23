В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса обрушивает на Италию тяжелые потери: больницы переполнены, а по всей стране введен режим строгой изоляции. Но эксперты также обеспокоены кажущимся высоким уровнем смертности, причем число смертельных случаев превышает общее число зарегистрированных в Китае, пишет The Telegraph.

Из 59 тыс. человек, подтвержденных коронавирусными больными в Италии, к данному моменту умерло 5 476 человека (смертность на уровне 10%). А в Китае почти вдвое больше случаев заболевания - 81 250, но 3 253 смертельных случая.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera еще одной причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.

При первых случаях заражения, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия, тесты делали всем контактировавшим с инфицированными лицам, а затем было принято решение тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.

- Возраст наших пациентов в больницах значительно старше - медиана составляет 67 лет, в то время как в Китае она составляла 46 лет, - говорит профессор Риккарди. - Таким образом, возрастное распределение наших пациентов сжимается до более старшего возраста, и это существенно увеличивает летальность.

Исследование, проведенное на этой неделе в JAMA (Journal of the American Medical Association), показало, что почти 40 процентов инфекций и 87 процентов смертей в стране приходится на пациентов старше 70 лет.

И согласно моделированию, большинство из этой возрастной группы, вероятно, нуждаются в критической стационарной помощи, что оказывает огромное давление на систему здравоохранения.

Но профессор Риккарди добавил, что уровень смертности в Италии также может быть высоким из-за того, как врачи регистрируют смертельные случаи.

- Все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса. При повторной оценке Национальным институтом здравоохранения только 12 процентов свидетельств о смерти показали прямую причинно-следственную связь с коронавирусом, в то время как 88 процентов умерших пациентов имеют по крайней мере одну предсмертную болезнь - у многих было два или три, - говорит он.

Другие эксперты также выразили скептицизм по поводу имеющихся данных. Мартин Макки, профессор европейского общественного здравоохранения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорит, что страны еще не имеют точного представления о том, сколько слабых инфекций у них есть.

Если дальнейшее тестирование выявит более бессимптомные случаи, распространяющиеся незамеченными, уровень смертности снизится.

- Пока еще слишком рано проводить сравнение по всей Европе, - говорит он. "У нас нет подробного серологического наблюдения за населением, и мы не знаем, сколько бессимптомных людей распространяют его.

Профессор Макки добавляет, что тестирование в настоящее время не является последовательным по всему континенту или миру.

В Германии эпидемиологический надзор является более сложным - просто из-за сложности работы в федеральном государстве и потому, что общественное здравоохранение очень организовано на местном уровне.

Но есть и другие факторы, которые, возможно, способствовали росту смертности в Италии, говорят эксперты. Это включает в себя высокий уровень курения и загрязнения окружающей среды - большинство смертей произошло в северном регионе Ломбардии, который известен плохим качеством воздуха.

И также нет никаких сомнений в том, что некоторые части системы здравоохранения Италии были перегружены волной пациентов с коронавирусом.

- Врачи в Италии не имеют дела с одним или двумя пациентами, находящимися на лечении... их больше 1200 сразу", - говорит д-р Майк Райан, исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной Организации Здравоохранения. - То, что они спасают так много людей, само по себе маленькое чудо.

- Основываясь на опыте Италии, существует реальная проблема для Великобритании, - добавляет профессор Макки. - По сравнению почти со всеми другими европейскими странами у нас наблюдается относительная нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинского персонала.