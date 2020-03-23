Общее поголовье скота в Монголии составляет 70 млн

CentralAsia (MNG) - К концу 2019 года общее поголовье скота в Монголии достигло 70,9 млн голов. Об этом сообщил Национальный статистический комитет страны.

Данный показатель вырос на 6,8% по сравнению с предыдущим 2018 годом.

Общее поголовье составляет:

лошадей — 4 млн 213,8 тыс. голов,

коров — 4 млн 751,7 тыс. голов,

верблюдов — 472,4 тыс. голов,

овец — 32 млн 258,7 тыс. голов,

коз —29 млн 253,4 тыс. голов.

По состоянию на 20 марта, 2,2 млн самок (7,4 процента от общего числа 29,2 миллиона) произвели потомство.

2,3% самок составляют крупный рогатый скот (лошадь, верблюд, корова), а 97,3%- мелкий рогатый скот.

При поставке 2,2 миллиона голов скота выживаемость среди новорожденных в настоящее время составляет 98,4%. Общенациональная смертность скота составляет 0,5%, что считается средним показателем.

В настоящее время животноводство — одна из основ экономики Монголии, оно является источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.