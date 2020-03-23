Саудовская Аравия вводит комендантский час из-за коронавируса

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- 11:59, 23 марта 2020
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- Обновлено: 12:04, 23 марта 2020
CentralAsia (CA) - Власти Саудовской Аравии вводят коммендантский час, чтобы ограничить распространение коронавирусной эпидемии, сообщает SPA.
Эта мера вводится на 3 недели, начиная с 23 марта. Комендантский час будет действовать каждый день с 7 вечера до 6 утра.
Некоторые работники будут освобождены от комендантского часа. Это сотрудники жизненно важных секторов: сотрудники безопасности, СМИ, военнослужащие и работники здравоохранения.
Министерство внутренних дел настоятельно призвало граждан оставаться в своих домах, особенно во время комендантского часа, и не покидать их, за исключением случаев крайней необходимости.
По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии на 22 марта, общее число случаев COVID-19 в стране увеличилось до 511, в минувшее воскресенье было зарегистрировано 119 новых случаев заболевания. Официальный представитель Министерства здравоохранения Саудовской Аравии Мухаммед Абделали заявил, что 72 из новых случаев коронавирусной пневмании были турецкими гражданами, находящимися на карантине в городе Мекка.