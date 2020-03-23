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  23 марта 2020
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Можем ли мы через подошву обуви занести коронавирус домой, рассказывает аналитик из Китая
Предыстория: Процент смертности от коронавируса в разных странах

CentralAsia (CA) -  В сети распространяется слух, что коронавирус можно занести домой через подошву обуви.

По словам Фэн Лу Чжао, аналитика из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (Chinese Center for Disease Control and Prevention), вирус Covid-19 передается в основном воздушно-капельным путем и при прямом контакте с жидкостями организма пациента.

- После того, как капельки осядут на землю, количество вируса, пойманного ботинками, очень мало. В повседневной жизни нет необходимости дезинфицировать подошвы обуви, хотя рекомендуется менять обувь у двери, когда вы приходите домой, - рассказывает аналитик.

Лучшие способы защитить свой дом от коронавируса перечисляет The New York Times.

Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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