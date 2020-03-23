Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии коронавируса в Европе

CentralAsia (CA) - Руководитель китайской группы клинических экспертов по коронавирусу Чжан Вэньхун сообщил, что Европе не стоит надеяться, что пандемия Covid-19 скоро закончится. На это может уйти год, а то и два, считает он. При этом коронавирус в течение этого времени может появляться и исчезать, передает South China Morning Post.

Государства могли бы, конечно, быстрее остановить пандемию коронавируса, но для этого потребуется принятие «экстремально радикальных мер». Например, заморозка любой активности в странах и полное закрытие границ. По словам специалиста, страны, конечно, вряд ли пойдут на такой шаг.

- Если бы целый мир мог замереть на четыре недели, мы бы смогли остановить пандемию, — отметил он во время видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорфе.

Чжан, который также является директором отдела инфекционных заболеваний в больнице Хуашань Университета Фудань в Шанхае, ранее предсказал, что эпидемия в Китае достигнет пика между апрелем и июнем, прежде чем вернуться летом, периодически возвращаясь осенью и зимой, и снова достигнет пика, хотя, вероятно, в меньшем масштабе, следующей весной.

- Однако, поскольку эта вспышка теперь является пандемией, она неизбежно затянется, и именно тогда, когда она будет взята под контроль – будь то этим летом или следующим, – будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал он.