На всех пунктах въезда в Ташкент осуществляется дезинфекция автотранспорта

CentralAsia (UZ) - Ранее было объявлено, что с 22 марта текущего года временно приостанавливается движение общественного транспорта в городе Ташкенте.

Соответствующие органы ведут совместную работу на территории каждого района столицы, постах въезда и выезда, пунктах ДПС с целью осуществления контроля за деятельностью водителей безмаршрутных такси, сообщило УзА.

По сообщению пресс-службы УБДД ГУВД Узбекистана, осуществляется контроль за деятельностью безмаршрутных такси, оказывающих гражданам транспортные услуги. Отмечается, что дезинфекционные работы осуществляются на каждом пункте ДПС на въезде в столицу.

Под контроль взята работа по дезинфекции транспортных средств под управлением водителей, а также по предотвращению искусственного повышения цен на проезд.