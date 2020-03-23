Совместные военные учения в Улан-Баторе с участием Южной Кореи перенесены на фоне вспышки COVID-19

CentralAsia (MNG) - Серия совместных военных учений за рубежом с участием Южной Кореи в этом году была отложена из-за опасений, связанных с недавним ростом числа коронавирусных инфекций в стране.

Совместные учения по борьбе с терроризмом между Монголией и Южной Кореей, которые запланированы на конец апреля, также сталкиваются с возможностью отсрочки по просьбе Улан-Батора. Армия Южной Кореи планировала отправить на учение 18 лучших сотрудников спецназа, - заявляет источник ВС Южной Кореи.

Согласно военным источникам, южнокорейская армия отложила отправку войск аналитиков и наблюдателей в Национальный учебный центр США в Форт-Ирвин, штат Калифорния, в конце этого месяца. Было известно, что американская сторона просила об отсрочке.

Вспышка коронавируса также привела к отмене многонациональных военно-морских учений в Индии. The Milan 2020, который должен был охватить Южную Корею, США, Россию, Бангладеш, Шри-Ланку и Великобританию, первоначально должен был начаться на этой неделе.

Совместные морские учения между Южной Кореей и США в этом месяце также были перенесены на более позднюю, неуказанную дату.