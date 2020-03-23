[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Совместные военные учения в Улан-Баторе с участием Южной Кореи перенесены на фоне вспышки COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Серия совместных военных учений за рубежом с участием Южной Кореи в этом году была отложена из-за опасений, связанных с недавним ростом числа коронавирусных инфекций в стране.

Совместные учения по борьбе с терроризмом между Монголией и Южной Кореей, которые запланированы на конец апреля, также сталкиваются с возможностью отсрочки по просьбе Улан-Батора. Армия Южной Кореи планировала отправить на учение 18 лучших сотрудников спецназа, - заявляет источник ВС Южной Кореи.

Согласно военным источникам, южнокорейская армия отложила отправку войск аналитиков и наблюдателей в Национальный учебный центр США в Форт-Ирвин, штат Калифорния, в конце этого месяца. Было известно, что американская сторона просила об отсрочке.

Вспышка коронавируса также привела к отмене многонациональных военно-морских учений в Индии. The Milan 2020, который должен был охватить Южную Корею, США, Россию, Бангладеш, Шри-Ланку и Великобританию, первоначально должен был начаться на этой неделе.

Совместные морские учения между Южной Кореей и США в этом месяце также были перенесены на более позднюю, неуказанную дату.

print
  • Коронавирус в Германии: Что покупает Меркель в супермаркете (фото)
  • Процент смертности от коронавируса в разных странах
  • В Нур-Султане ужесточили требования в период карантина



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com