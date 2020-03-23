Монгольская компания намерена производить бронетехнику совместно с израильской компанией

CentralAsia (MNG) - Как сообщалось раннее о запуске проекта строительства завода по сбору автомобилей в Монголии. В частности, компания «Барс моторс» совместно со своими китайскими компаньонами построили завод по сборку автомобилей в китайском городе Ханчжоу и запустили производственную линейку первого монгольского автомобиля типа СUV под названием «МОЗО». Это сокращение монгольского словосочетания – Монгол Зон олон (перевод - Монгольский народ).

Создатели кроссоверов МОЗО, намерены выпускать бронетехнику с израильской компанией «Пласан».

По неофициальной информации, «Барс моторс» получила первую в Монголии лицензию на сборку бронетехники в сотрудничестве с израильской компанией «Пласан».

«Пласан» — израильская частная автомобильная компания, владеющая также заводами в США и во Франции, специализирующаяся на предоставлении решений по бронированию машин. Компания была основана в 1985 году.

Фирма находится в кибуце Саса на севере Израиля. Фирма изготавливает тяжёлые пластмассовые контейнеры, бронемашины и бронежилеты на сумму 870 миллионов долларов США (по данным на 2010 год).

По источникам монгольской компании «Барс моторс», новый совместный проект намеревается сборку бронеавтомобиля «Plasan Sand Cat». Эта бронемашина выпускается с 2005—2006 года. Производство израильской фирмы Plasan и американских компаний Oshkosh Corporation и IBN Industrias Militares/IBN Military Industries.

Бронемашина принимала участие в войне в Афганистане, и в Мексиканской войне с наркотиками.

В Израиле бронеавтомобиль «Plasan Sand Cat» применяется в пограничной полиции Магав.

Машина имеет миноустойчивое дно.

Вооружение: на крыше расположена контролируемая из кабины с помощью пульта управления пулемётная установка, которая может быть оснащена тяжёлым пулемётом М2 калибром 12,7 мм.

Двигатель: «Ford Power Stroke» 7.3 L DI, 8-цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом.

Скорость — до 120−160 км/ч.

В 2016 году появилась новая модификация — Sandcat Stormer.

На 2017 год более 500 машин Sand Cat находятся в эксплуатации различных подразделений в более чем 15 странах мира (в 2018 году — в 16 странах).