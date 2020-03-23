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  23 марта 2020
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В Ашхабаде из-за коронавируса сильно поднялись цены на продукты

CentralAsia (TM) -  Население Ашхабада делает запасы продовольствия, цены бьют рекорды, почти в три раза подорожало подсолнечное масло, куры, лук и другие продукты. На рынках осуществляется полицейские наблюдение.

Как сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, сегодня все рекорды бьет подсолнечное масло. Пятилитровая упаковка подсолнечного масла подорожала почти в три раза и стоит 200 манатов ($57 по курсу ЦБ).

"В магазинах хаус, все бегают и покупают продукты питания", - сообщил корреспондент Азатлыка.

По словам другого корреспондента Азатлыка, на столичных рынках резко поднялись цены на кур: "Продают по 30 манатов за килограмм, без ценников. Домашние по 25 манатов за штуку".

Корреспонденты Азатлыка сообщают, что власти осуществляют наблюдение в пунктах продажи продуктов питания. В частности, на Текинском базаре и магазинах продукты отпускаются под контролем сотрудников полиции.

Корреспонденты Азатлыка сделали общий обзор цен на местных рынках и супермаркетах и он выявил повышение цен на основные продукты питания.

При этом в настоящее время в столицу Туркменистана закрыт въезд и выезд автотранспорта. Не было как официальных заявлений руководства страны, так и сообщений в государственной прессе. "Можно уехать в другие велаяты только поездом или через аэропорт на самолете, но без справки, что ты здоров никуда не пускают. А справку где брать никто не знает", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Туркменистан остается в числе немногих стран мира, на фоне пандемии коронавируса, заявляющих об отсутствии заболевания в стране.

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