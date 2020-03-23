Президент Казахстана сообщил об ужесточении изоляционных мер

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева выступил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению и отметил необходимость ужесточения изоляционных мер, передает пресс-служба главы государства.

- С учетом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран следует продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации. Успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное нельзя, - сказал Токаев.

По его словам, в столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других крупных населенных пунктов.

- Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещенным под карантин. Для обеспечения безопасности граждан моим Указом ограничена деятельность объектов массового скопления людей, запрещено проведение различных мероприятий. Однако, как я вижу, запреты нередко нарушаются, - отметил президент.

С 16 марта текущего года имело место 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа.

- Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в профилактических целях.

Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из так называемой «группы риска». Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с хроническими заболеваниями.

Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции.

Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом возможность получать все услуги онлайн, - сказал Токаев.

По его словам, должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно.К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны.

- Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС. Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами. Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и карантина, - заключил Токаев.

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