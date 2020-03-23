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  23 марта 2020
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Йокодзуна Хакухо из Монголии завоевал в 44-й раз Кубок Императора на Весеннем турнире

CentralAsia (MNG) -  22 марта йокодзуна Хакухо выиграл Весенний турнир, который был закрыт для зрителей из-за угрозы распространения коронавируса в «Эдион Арене» в городе Осака.

Белый феникс, шестьдесят девятый йокодзуна Хакухо из Монголии завоевал Кубок Императора в сорок четвертый раз, одолев семьдесят первого великого чемпиона Какурю в сэнсюраку (заключительный день состязаний).

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Белый феникс выиграл Весенний турнир в городе Осака, вытеснив с дохё семьдесят первого великого чемпиона Какурю.

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Сэкивакэ Асанояма взял верх над Такакэйсё и был признан Комитетом судей достойным носить звание озэки.

Кроме того, 19-летний монгольский сумотори Дэванорю оказался самым сильным и умелым в пятой лиге (дзёнидан).

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