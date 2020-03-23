В Казахстане зарегистрировали 62-й случай заражения коронавирусом

// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KZ) - Минздрав Казахстана сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13.50 часов 23 марта.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане.

На сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай.

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